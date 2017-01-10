«Оклахома-Сити» обыграла «Чикаго» в матче чемпионата НБА, Уэстбрук сделал дабл-дабл

Встреча, прошедшая в понедельник на площадке «Буллз», завершилась со счетом 109:94 (26:20, 35:26, 28:21, 20:27) в пользу гостей, в составе которых по дабл-даблу сделали Рассел Уэстбрук (21 очко, 14 передач) и Энес Кантер (20 очков, 11 подборов), а лучшим по очкам стал Стивен Адамс (22). У «Чикаго» 22 очка на свой счет записал Дуэйн Уэйд, Кристиано Фелисио отметился дабл-даблом (11 очков, 11 подборов).

Результаты других матчей дня:

«Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан» — 96:110;.

«Миннесота» — Даллас — 101:92.