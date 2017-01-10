«Оклахома-Сити» обыграла «Чикаго» в матче чемпионата НБА, Уэстбрук сделал дабл-дабл
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты «Оклахомы-Сити Тандер» на выезде обыграли «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в понедельник на площадке «Буллз», завершилась со счетом 109:94 (26:20, 35:26, 28:21, 20:27) в пользу гостей, в составе которых по
Результаты других матчей дня:
«Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан» — 96:110;.
«Миннесота» — Даллас — 101:92.
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