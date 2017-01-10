Джимми Батлер и Стефен Карри признаны лучшими игроками недели в НБА

«Чикаго» на прошедшей неделе победил в трех матчах из трех. Средние показатели Батлера за игру составляли 38 очков, 9,3 подбора и 6,3 передачи.

«Голден Стэйт» одержал три победы и потерпел одно поражение. Карри в среднем за игру набирал 31,8 очка (третий показатель на Западе), делал 5,5 передачи и 4,5 подбора.

Кроме Батлера и Карри на звание игроков недели претендовали: Деннис Шредер («Атланта»), Айзея Томас («Бостон»), Леброн Джеймс («Кливленд»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Пол Джордж, Джефф Тиг (оба — «Индиана»), Остин Риверс, Деандре Джордан (оба — «Лос-Анджелес Клипперс»), Майк Конли, Зак Рэндольф (оба — «Мемфис»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), Эрик Бледсо («Финикс»), Си Джей Макколум («Портленд») и Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио»).