Джимми Батлер и Стивен Карри признаны лучшими игроками недели в НБА
НБА назвала имена лучших игроков прошедшей недели.
В Восточной конференции лучшим признали атакующего защитника «Чикаго Буллз» Джимми Батлера. За неделю «Буллз» провели три матча, во всех одержав победы. Средняя статистика Батлера в этих играх составила 38,3 очка, 9,3 подбора и 6,3 передачи за матч.
На Западе лучшим стал разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри. На прошедшей неделе он набирал в среднем 31,8 очка, 5,5 передачи и 4,5 подбора за игру, что помогло «Уорриорз» выиграть три встречи из четырёх.
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