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9 января 2017, 21:19 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Данливи хочет разорвать контракт с «Атлантой»

Лёгкий форвард Майк Данливи хочет разорвать контракт с «Атлантой Хоукс» после обмена в клуб.

Данливи был обменян из «Кливленд Кавальерс» вместе с Мо Уильямсом на Кайла Корвера и ещё не появился в расположении нового клуба.

Корвер уже находится в стане «Кавальерс», но не может выступать за клуб до разрешения ситуации с Данливи. Сейчас Данливи и руководство «Атланты» работают над поиском решения, сообщает ESPN.

В матчах за «Кливленд» 36-летний Данливи набирал в среднем 4,6 очка и 2,0 подбора.
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