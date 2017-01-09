Данливи хочет разорвать контракт с «Атлантой»
Лёгкий форвард Майк Данливи хочет разорвать контракт с «Атлантой Хоукс» после обмена в клуб.
Данливи был обменян из «Кливленд Кавальерс» вместе с Мо Уильямсом на Кайла Корвера и ещё не появился в расположении нового клуба.
Корвер уже находится в стане «Кавальерс», но не может выступать за клуб до разрешения ситуации с Данливи. Сейчас Данливи и руководство «Атланты» работают над поиском решения, сообщает ESPN.
В матчах за «Кливленд» 36-летний Данливи набирал в среднем 4,6 очка и 2,0 подбора.
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