Данливи хочет разорвать контракт с «Атлантой»

Данливи был обменян из «Кливленд Кавальерс» вместе с Мо Уильямсом на Кайла Корвера и ещё не появился в расположении нового клуба.



Корвер уже находится в стане «Кавальерс», но не может выступать за клуб до разрешения ситуации с Данливи. Сейчас Данливи и руководство «Атланты» работают над поиском решения, сообщает ESPN.



В матчах за «Кливленд» 36-летний Данливи набирал в среднем 4,6 очка и 2,0 подбора.