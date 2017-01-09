«Бруклин» отчислил Беннетта и подписал вместо него Эйси

Вместо него клуб заключит 10-дневный контракт с Куинси Эйси, сообщает корреспондент ESPN Марк Стайн.



Беннет, выбранный под первым номером на драфте-2013, успел провести за «Бруклин» 23 матча, набирая в среднем по 5,0 очка и 3,4 подбора за игру.



Эйси в текущем сезоне отыграл шесть матчей за «Даллас Маверикс» со средними показателями в 2,2 очка и 1,3 подбора за игру. «Даллас» отчислил его 18 ноября. После этого Эйси выступал в D-лиге.