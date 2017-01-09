НБА будет учитывать голоса за участников Матча звёзд с ошибками в написании имён

Люди часто неверно пишут имена и фамилии игроков, когда голосуют в социальных сетях, сообщает The Score.



С проблемой неверного написания имени в голосовании уже столкнулись разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, который даже сказал, что набрал бы 1 млн голосов, не ошибайся его поклонники в написании фамилии.