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9 января 2017, 18:30 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

НБА будет учитывать голоса за участников Матча звёзд с ошибками в написании имён

НБА решила учитывать голоса за участников Матча звёзд — 2017, в которых имена игроков написаны с ошибками.

Люди часто неверно пишут имена и фамилии игроков, когда голосуют в социальных сетях, сообщает The Score.

С проблемой неверного написания имени в голосовании уже столкнулись разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури и форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, который даже сказал, что набрал бы 1 млн голосов, не ошибайся его поклонники в написании фамилии.
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