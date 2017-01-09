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9 января 2017, 14:26 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Крис Пол стал 10-м игроком в истории НБА с 8000 передач

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол в матче регулярного чемпионата против «Майами Хит» (98:86) достиг отметки в 8000 результативных передач за карьеру.

Пол стал 10-м игроком в истории НБА, которому удалось выдать такую статистику. Сейчас в активе Криса числится 8012 передач.

Первое место по этому показателю занимает легендарный защитник «Юта Джаз» Джон Стоктон (15 806).
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