Крис Пол стал 10-м игроком в истории НБА с 8000 передач
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол в матче регулярного чемпионата против «Майами Хит» (98:86) достиг отметки в 8000 результативных передач за карьеру.
Пол стал 10-м игроком в истории НБА, которому удалось выдать такую статистику. Сейчас в активе Криса числится 8012 передач.
Первое место по этому показателю занимает легендарный защитник «Юта Джаз» Джон Стоктон (15 806).
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