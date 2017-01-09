Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28364425/
9 января 2017, 11:58 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Леброн Джеймс стал 14-м игроком в истории НБА с 10 000 попаданий с игры

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата против «Финикс Санз» (120:116) достиг отметки в 10 000 попаданий с игры.

Леброн стал 14-м игроком в истории НБА, которому удалось выдать такую статистику. Стоит отметить, что из действующих баскетболистов только форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки реализовал больше бросков с игры, чем Джеймс. На счету немца сейчас числится 10 445 попаданий.

Первое место занимает легендарный Карим Абдул-Джаббар с показателем 15 837 попаданий за карьеру.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена