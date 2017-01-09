«Филадельфия» повторила результат прошлого сезона, одержав 10 побед
«Филадельфия Сиксерс» в минувшем матче в гостях одолел «Бруклин Нетс» со счётом 105:95.
Эта победа стала для подопечных Бретта Брауна уже 10-й в текущем сезоне.
Таким образом, «Филадельфия» повторила результат прошлого регулярного чемпионата, в котором ей удалось добыть 10 побед за 82 игры.
На данный момент «Сиксерс» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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