«Филадельфия» повторила результат прошлого сезона, одержав 10 побед

Эта победа стала для подопечных Бретта Брауна уже 10-й в текущем сезоне.



Таким образом, «Филадельфия» повторила результат прошлого регулярного чемпионата, в котором ей удалось добыть 10 побед за 82 игры.



На данный момент «Сиксерс» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.