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9 января 2017, 10:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Филадельфия» повторила результат прошлого сезона, одержав 10 побед

«Филадельфия Сиксерс» в минувшем матче в гостях одолел «Бруклин Нетс» со счётом 105:95.

Эта победа стала для подопечных Бретта Брауна уже 10-й в текущем сезоне.

Таким образом, «Филадельфия» повторила результат прошлого регулярного чемпионата, в котором ей удалось добыть 10 побед за 82 игры.

На данный момент «Сиксерс» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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