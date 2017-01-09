НБА. Мозгов и «Лейкерс» впервые за два месяца выиграли второй матч подряд

«Лейкерс» выиграл второй раз подряд, чего с ним не случалось с 12 ноября прошлого года. В первой половине матча борьба была равной, но после большого перерыва калифорнийцы пропустили только 35 очков. Сразу шесть баскетболистов «Лейкерс» набрали по 10 очков или больше. Мозгов провел один из лучших матчей в сезоне, не смазав ни одного броска: 30 минут, 15 очков (броски с игры — 7 из 7, штрафные — 1 из 1), 9 подборов (в том числе 2 — в нападении), 2 голевые передачи, 1 перехват, ни одной потери и 4 фола. Его показатель «плюс-минус» оказался лучшим в команде — «+16».

«Лейкерс» по-прежнему идет 12-м в Западной конференции, но там сразу пять клубов, претендующих на восьмое, последнее место в зоне плей-офф, имеют примерно одинаковые показатели. Кроме команды из Лос-Анджелеса это «Портленд», «Сакраменто», «Денвер» и «Нью-Орлеан».

Матч «Портленд» — «Детройт», состоявшийся на день позже из-за сильного снегопада, завершился двумя овертаймами. В конце основного времени и первой дополнительной пятиминутки счет дальними бросками сравнивал защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, но в шестом периоде последнее слово осталось за дальнобойщиками гостей: за 9,4 до финальной сирены победный мяч забросил Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

Очередной трипл-дабл Джеймса Хардена помог «Хьюстон Рокитс» продлить в Торонто свою победную серию, которая теперь насчитывает 8 матчей. Плеймейкер «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол в игре с «Майами» раздал партнерам 18 голевых передач и стал десятым баскетболистом в истории НБА, достигшим отметки в восемь тысяч результативных пасов за карьеру.

НБА.

Регулярный чемпионат.

Лейкерс — Орландо — 111:95.

Л: Рэндл (19). О: Ибака (19+10 подборов), Фурнье (19), Вучевич (19), Бийомбо (10+11 подборов).

Портленд — Детройт — 124:125 (2ОТ).

П: Макколлум (35), Крэбб (30, трехочковые 5/5), Лиллард (20), Пламли (8+12 передач+10 подборов). Д: Р. Джексон (31), Драммонд (28+14 подборов), Колдуэлл-Поуп (26).

Торонто — Хьюстон — 122:129.

Т: Дерозан (36), Кэрролл (26, трехочковые 6/10). Х: Харден (40+11 передач+10 подборов), Харрелл (28).

Сакраменто — Голден Стэйт — 106:117.

С: Гэй (23), Казинс (17+10 подборов). Г: Ст. Карри (30, трехочковые 5/11), Дюрант (28), Др. Грин (9+10 передач).

Финикс — Кливленд — 116:120.

Ф: Бледсоу (31), Д. Букер (28), Т. Чандлер (10+15 подборов). К: Джеймс (28), Ирвинг (27), Лав (25+10 подборов).

Клипперс — Майами — 98:86.

К: Редик (25), Пол (19+18 передач), Джордан (7+18 подборов). М: Г. Драгич (24), Уайтсайд (15+13 подборов).

Мемфис — Юта — 88:79.

М: Конли (19), Рэндольф (13+11 подборов). Ю: Хэйворд (22).

Милуоки — Вашингтон — 101:107.

М: Дж. Паркер (28), Брогдон (22), Монро (12+12 подборов). В: Бил (26), Моррис (20+10 подборов).

Бруклин — Филадельфия — 95:105.

Б: Б. Лопес (26). Ф: Эмбид (20), Ковингтон (15+11 подборов+5 перехватов).