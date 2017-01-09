НБА. Мозгов и «Лейкерс» впервые за два месяца выиграли второй матч подряд
Российский центровой Тимофей Мозгов принес 15 очков «Лос-Анджелес Лейкерс» в победном матче против «Орландо Мэджик».
«Лейкерс» выиграл второй раз подряд, чего с ним не случалось с 12 ноября прошлого года. В первой половине матча борьба была равной, но после большого перерыва калифорнийцы пропустили только 35 очков. Сразу шесть баскетболистов «Лейкерс» набрали по 10 очков или больше. Мозгов провел один из лучших матчей в сезоне, не смазав ни одного броска: 30 минут, 15 очков (броски с игры — 7 из 7, штрафные — 1 из 1), 9 подборов (в том числе 2 — в нападении), 2 голевые передачи, 1 перехват, ни одной потери и 4 фола. Его показатель «плюс-минус» оказался лучшим в команде — «+16».
«Лейкерс»
Матч «Портленд» — «Детройт», состоявшийся на день позже
Очередной
НБА.
Регулярный чемпионат.
Лейкерс — Орландо — 111:95.
Л: Рэндл (19). О: Ибака (19+10 подборов), Фурнье (19), Вучевич (19), Бийомбо (10+11 подборов).
Портленд — Детройт — 124:125 (2ОТ).
П: Макколлум (35), Крэбб (30, трехочковые 5/5), Лиллард (20), Пламли (8+12 передач+10 подборов). Д: Р. Джексон (31), Драммонд (28+14 подборов),
Торонто — Хьюстон — 122:129.
Т: Дерозан (36), Кэрролл (26, трехочковые 6/10). Х: Харден (40+11 передач+10 подборов), Харрелл (28).
Сакраменто — Голден Стэйт — 106:117.
С: Гэй (23), Казинс (17+10 подборов). Г: Ст. Карри (30, трехочковые 5/11), Дюрант (28), Др. Грин (9+10 передач).
Финикс — Кливленд — 116:120.
Ф: Бледсоу (31), Д. Букер (28), Т. Чандлер (10+15 подборов). К: Джеймс (28), Ирвинг (27), Лав (25+10 подборов).
Клипперс — Майами — 98:86.
К: Редик (25), Пол (19+18 передач), Джордан (7+18 подборов). М: Г. Драгич (24), Уайтсайд (15+13 подборов).
Мемфис — Юта — 88:79.
М: Конли (19), Рэндольф (13+11 подборов). Ю: Хэйворд (22).
Милуоки — Вашингтон — 101:107.
М: Дж. Паркер (28), Брогдон (22), Монро (12+12 подборов). В: Бил (26), Моррис (20+10 подборов).
Бруклин — Филадельфия — 95:105.
Б: Б. Лопес (26). Ф: Эмбид (20), Ковингтон (15+11 подборов+5 перехватов).
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