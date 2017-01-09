Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Торонто» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Канаде, завершилась победой гостей со счетом 129:122 (27:37, 34:26, 34:36, 34:23). Самым результативным в матче стал игрок «Рокетс» Джеймс Харден, набравший 40 очков и сделавший 11 передач и 10 подборов. У «Торонто» выделялся Демар Дерозан, в активе которого 36 очков.

Результаты других матчей дня:

«Мемфис» — «Юта» — 88:79,

«Финикс» — «Кливленд» — 116:120,

«Сакраменто» — «Голден Стэйт» — 106:117.