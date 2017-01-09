«Вашингтон» обыграл «Милуоки» в выездном матче регулярного чемпионата НБА

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Милуоки, завершилась со счетом 107:101 (24:31, 25:26, 33:21, 25:23) в пользу гостей.

В составе победителей самым результативным стал Брэдли Бил, набравший 26 очков; дабл-дабл сделал Маркифф Моррис (20 очков + 10 подборов). Хозяевам наибольшее количество баллов принес Джабари Паркер — 28; дабл-дабл в активе Грега Монро (12 очков + 12 подборов).

В следующем матче 10 января «Вашингтон» примет «Чикаго Буллз», а «Милуоки» в этот же день на выезде сыграет с «Сан-Антонио Спёрс».