«Я просто шла помочь». Массовая драка в женской студенческой лиге

В матче женской NCAA «Юта Стейт» принимала команду Университета Невады (ЮНЛВ).

В концовке третьей четверти после одного из эпизодов под кольцом «Юты» начались разборки: форварду ЮНЛВ Кэтти Пауэлл не понравилось, как против нее сыграла Энтоина Робинсон.

— На протяжении всей игр Робинсон играла грязно, — уже после матча в интервью Las Vegas Review-Journal рассказала Пауэлл. — Я просто решила немного ее охладить своими словами. Потом я пошла к своей партнерше Брук Джонсон, чтобы помочь ей подняться, а в этот момент Робинсон толкнула меня, после чего я сделала вид, что замахиваюсь.

— Я только совсем немного видела этот эпизод, — рассказывает Джонсон, которой шла помогать Пауэлл, но не дошла. — Заметила, что они начали толкаться, а потом все начали спотыкаться друг об друга.

Лучше, чем Джонсон сложно описать то, что происходило на площадке. По итогам эпизода арбитры удалили до конца матча сразу восемь баскетболисток: по четыре с каждой стороны.

Основное время матча закончилось вничью 49:49, а в овертайме сильнее оказались баскетболистки ЮНЛВ — 55:53.