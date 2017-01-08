«Я просто шла помочь». Массовая драка в женской студенческой лиге
Судье пришлось удалять почти всех, кто был на площадке.
В матче женской NCAA «Юта Стейт» принимала команду Университета Невады (ЮНЛВ).
В концовке третьей четверти после одного из эпизодов под кольцом «Юты» начались разборки: форварду ЮНЛВ Кэтти Пауэлл не понравилось, как против нее сыграла Энтоина Робинсон.
— На протяжении всей игр Робинсон играла грязно, — уже после матча в интервью Las Vegas
— Я только совсем немного видела этот эпизод, — рассказывает Джонсон, которой шла помогать Пауэлл, но не дошла. — Заметила, что они начали толкаться, а потом все начали спотыкаться друг об друга.
Лучше, чем Джонсон сложно описать то, что происходило на площадке. По итогам эпизода арбитры удалили до конца матча сразу восемь баскетболисток: по четыре с каждой стороны.
Основное время матча закончилось вничью 49:49, а в овертайме сильнее оказались баскетболистки ЮНЛВ — 55:53.
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