Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28358900/
8 января 2017, 17:13 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Портленд» хочет подписать Тайсона Чендлера

Клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» проявляет интерес к обмену центрового «Финикс Санз» Тайсона Чендлера, сообщает ESPN.

На данный момент у Чендлера осталось ещё два года по контракту с «Финиксом», поэтому неизвестно, что клуб захочет получить взамен за своего игрока.

В этом сезоне Чендлер набирает 7,5 очков и делает 11,6 подбора в среднем за игру. В недавнем матче против «Нью-Йорк Никс» Чендлер набрал 13 очков и совершил 23 подбора. «Санз» победили 113:111.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена