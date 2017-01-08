«Портленд» хочет подписать Тайсона Чендлера

На данный момент у Чендлера осталось ещё два года по контракту с «Финиксом», поэтому неизвестно, что клуб захочет получить взамен за своего игрока.



В этом сезоне Чендлер набирает 7,5 очков и делает 11,6 подбора в среднем за игру. В недавнем матче против «Нью-Йорк Никс» Чендлер набрал 13 очков и совершил 23 подбора. «Санз» победили 113:111.