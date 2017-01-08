Американские баскетболистки подрались на матче студенческой лиги

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Конфликт произошел в конце третьей четверти матча. На кадрах видеозаписи заметно, как две спортсменки сначала пытаются выяснить отношения на словах, а затем пускают в ход кулаки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">A fight broke out in the UNLV Utah State women's basketball game. <a href="https://t.co/JzwutY8A9n">pic.twitter.com/JzwutY8A9n</a></p>— Tyler Bischoff (@Bischoff_Tyler) <a href="https://twitter.com/Bischoff_Tyler/status/817908299571965952">8 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>