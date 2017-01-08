Американские баскетболистки подрались на матче студенческой лиги
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Баскетболистки из команд штатов Юта и Невада устроили массовую драку во время матча американской студенческой лиги. Видео потасовки опубликовано на странице одного из пользователей социальной сети Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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Конфликт произошел в конце третьей четверти матча. На кадрах видеозаписи заметно, как две спортсменки сначала пытаются выяснить отношения на словах, а затем пускают в ход кулаки.
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