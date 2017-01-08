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8 января 2017, 13:15 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Энтони играет с травмой плеча четыре недели

Звезда «Нью-Йорка» Кармело Энтони сообщил, что последние четыре недели играет с травмой плеча.

В прошлом месяце он даже пропустил одну игру из-за недомогания. Тем не менее, 32-летний американец не намерен оставаться в запасе.

— Это тяжело, — цитирует ESPN Энтони. — В связи с этим приходится меняться на ходу. Несколько дней плечо чувствует себя хорошо, а через несколько дней уже болит. Во время игры при бросках иногда чувствуется, что не хватает силы. Так что просто приходится выяснить, как играть через боль. Планирую ли я отдохнуть и пройти курс лечения? Пока нет. Особенно сейчас, когда команда находится в гуще событий и имеет шанс забраться как можно выше в таблице.
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