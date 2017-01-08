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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28356681/
8 января 2017, 12:51 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Массовая драка баскетболисток произошла в матче американской студенческой лиги

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Массовая потасовка произошла во время матча студенческой женской баскетбольной лиги «Юта» — «Невада».

Инцидент произошел в концовке третьей четверти встречи, прошедшей на арене университета Невады, после толчка соперницы со стороны игрока «Юты». Несмотря на выбежавших на площадку запасных игроков, конфликт удалось быстро урегулировать.

В итоге встреча завершилась в овертайме со счетом 55:53 в пользу хозяев.
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