Массовая драка баскетболисток произошла в матче американской студенческой лиги
МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Массовая потасовка произошла во время матча студенческой женской баскетбольной лиги «Юта» — «Невада».
Инцидент произошел в концовке третьей четверти встречи, прошедшей на арене университета Невады, после толчка соперницы со стороны игрока «Юты». Несмотря на выбежавших на площадку запасных игроков, конфликт удалось быстро урегулировать.
В итоге встреча завершилась в овертайме со счетом 55:53 в пользу хозяев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter