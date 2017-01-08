Массовая драка баскетболисток произошла в матче американской студенческой лиги

Инцидент произошел в концовке третьей четверти встречи, прошедшей на арене университета Невады, после толчка соперницы со стороны игрока «Юты». Несмотря на выбежавших на площадку запасных игроков, конфликт удалось быстро урегулировать.

В итоге встреча завершилась в овертайме со счетом 55:53 в пользу хозяев.