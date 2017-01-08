«Чикаго» отыграл «-18» в матче с «Торонто» и победил в овертайме
В матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» на домашнем паркете обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 123:118.
Гости лучше действовали в первой половине встречи, завладев инициативой в середине второй четверти. Перевес «Торонто» достигал 18 очков, однако в заключительной четверти хозяева сумели выравнять игру и даже выйти вперёд. В концовке основного времени уже «Рэпторс» были вынуждены отыгрываться и перевели матч в овертайм. Дополнительная пятиминутка лучше удалась игрокам «Чикаго».
Самым результативным игроком встречи стал Джимми Батлер, оформивший
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter