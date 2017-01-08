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8 января 2017, 12:29 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Чикаго» отыграл «-18» в матче с «Торонто» и победил в овертайме

В матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» на домашнем паркете обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 123:118.

Гости лучше действовали в первой половине встречи, завладев инициативой в середине второй четверти. Перевес «Торонто» достигал 18 очков, однако в заключительной четверти хозяева сумели выравнять игру и даже выйти вперёд. В концовке основного времени уже «Рэпторс» были вынуждены отыгрываться и перевели матч в овертайм. Дополнительная пятиминутка лучше удалась игрокам «Чикаго».

Самым результативным игроком встречи стал Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 10 подборов. В составе гостей следует отметить Демара Дерозана (36 очков) и Кайла Лоури (27 очков, 12 передач и 9 подборов).
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