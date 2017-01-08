По итогам первой половины встречи гости вели с перевесом в 3 очка, но после перерыва «Спёрс» перехватили инициативу и довели счёт до разгромного.



Самыми результативными игроками встречи стали Дэвис Бертанс и Кавай Леонард, набравшие соответственно 21 и 19 очков. В составе «Хорнетс» 18 очков на счету Кембы Уокера.

