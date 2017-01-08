«Сан-Антонио» разгромил «Шарлотт» «+17», Бертанс набрал 21 очко, Леонард — 19
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Шарлотт Хорнетс» на выезде уступил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 85:102.
По итогам первой половины встречи гости вели с перевесом в 3 очка, но после перерыва «Спёрс» перехватили инициативу и довели счёт до разгромного.
Самыми результативными игроками встречи стали Дэвис Бертанс и Кавай Леонард, набравшие соответственно 21 и 19 очков. В составе «Хорнетс» 18 очков на счету Кембы Уокера.
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