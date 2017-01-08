Бросок Гобера принёс «Юте» победу в матче с «Миннесотой»

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. После перерыва «Миннесота» ушла в отрыв, но в заключительном периоде позволила «Джаз» восстановить равновесие. Победу гостям принёс точный бросок Руди Гобера за 27 секунд до финальной сирены, после которого «Тимбервулвз» не сумели провести результативную атаку.



Самым эффективным игроком встречи стал Зак Лавин из «Миннесоты», набравший 24 очка. В составе «Юты» лучшим с 17 очками оказался Джордж Хилл.