«Оклахома-Сити» одолел «Денвер», Уэстбрук оформил 17-й трипл-дабл в сезоне
В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете выиграл у «Денвер Наггетс» со счётом 121:106.
Первая половина встречи прошла в равной борьбе. После перерыва «Тандер» ушли в отрыв, а в заключительной четверти упрочили лидерство, сохранив его до финальной сирены.
Самым эффективным игроком встречи стал Расселл Уэстбрук из «Оклахома-Сити», оформивший
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