«Оклахома-Сити» одолел «Денвер», Уэстбрук оформил 17-й трипл-дабл в сезоне

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. После перерыва «Тандер» ушли в отрыв, а в заключительной четверти упрочили лидерство, сохранив его до финальной сирены.



Самым эффективным игроком встречи стал Расселл Уэстбрук из «Оклахома-Сити», оформивший трипл-дабл из 32 очков, 17 подборов и 11 передач. В составе «Тандер» лучшим с 24 очками оказался Уилсон Чэндлер.