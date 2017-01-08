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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28356267/
8 января 2017, 12:20 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Оклахома-Сити» одолел «Денвер», Уэстбрук оформил 17-й трипл-дабл в сезоне

В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете выиграл у «Денвер Наггетс» со счётом 121:106.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе. После перерыва «Тандер» ушли в отрыв, а в заключительной четверти упрочили лидерство, сохранив его до финальной сирены.

Самым эффективным игроком встречи стал Расселл Уэстбрук из «Оклахома-Сити», оформивший трипл-дабл из 32 очков, 17 подборов и 11 передач. В составе «Тандер» лучшим с 24 очками оказался Уилсон Чэндлер.
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