38 очков Томаса помогли «Бостону» выиграть у «Нью-Орлеана»
«Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА на домашнем паркете победил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 117:108.
Хозяева завершили первую половину встречи с перевесом в 4 очка, а решающей стала третья четверть, которую они выиграли с перевесом в 16 очков. В заключительном периоде гости несколько сократили отставание, но избежать поражения не сумели.
Самым результативным игроком встречи стал лидер «Бостона» Айзея Томас, набравший 38 очков. В составе «Пеликанс» 36 очков записал на свой счёт Энтони Дэвис.
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