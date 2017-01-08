38 очков Томаса помогли «Бостону» выиграть у «Нью-Орлеана»

Хозяева завершили первую половину встречи с перевесом в 4 очка, а решающей стала третья четверть, которую они выиграли с перевесом в 16 очков. В заключительном периоде гости несколько сократили отставание, но избежать поражения не сумели.



Самым результативным игроком встречи стал лидер «Бостона» Айзея Томас, набравший 38 очков. В составе «Пеликанс» 36 очков записал на свой счёт Энтони Дэвис.