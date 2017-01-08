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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28356181/
8 января 2017, 12:16 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Индиана» оказалась сильнее «Нью-Йорка», Джордж и Тиг набрали по 19 очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» на домашнем паркете оказался сильнее «Нью-Йорк Никс» со счётом 123:109.

Первая половина встречи завершилась победой хозяев с перевесом в 19 очков. После перерыва «Пэйсерс» упрочили лидерство, а в заключительной четверти позволили соперникам несколько сократить отставание, что никак не сказалось на исходе матча.

Самыми результативными игроками встречи стали Пол Джордж и Джефф Тиг, набравшие по 19 очков. В составе «Никс» по 17 очков на счету Кармело Энтони и Брэндон Дженнингс.
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