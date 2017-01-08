«Индиана» оказалась сильнее «Нью-Йорка», Джордж и Тиг набрали по 19 очков

Первая половина встречи завершилась победой хозяев с перевесом в 19 очков. После перерыва «Пэйсерс» упрочили лидерство, а в заключительной четверти позволили соперникам несколько сократить отставание, что никак не сказалось на исходе матча.



Самыми результативными игроками встречи стали Пол Джордж и Джефф Тиг, набравшие по 19 очков. В составе «Никс» по 17 очков на счету Кармело Энтони и Брэндон Дженнингс.