Тимофей Мозгов: Если честно, я скучаю по Кливленду

В последней встрече регулярного чемпионата с «Майами» (127:100) Мозгов провел на площадке 16 минут, набрал пять очков, сделал два подбора и совершил две потери



— Если честно, я скучаю по тому городу. Там всё было особенным, — рассказал Мозгов в интервью 60smol.