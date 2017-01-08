Тимофей Мозгов: Если честно, я скучаю по Кливленду
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов отметил, что он скучает по Кливленду, в котором играл за «Кавальерс» и стал чемпионом НБА.
В последней встрече регулярного чемпионата с «Майами» (127:100) Мозгов провел на площадке 16 минут, набрал пять очков, сделал два подбора и совершил две потери
— Если честно, я скучаю по тому городу. Там всё было особенным, — рассказал Мозгов в интервью 60smol.
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