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8 января 2017, 11:41 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Тимофей Мозгов: Если честно, я скучаю по Кливленду

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов отметил, что он скучает по Кливленду, в котором играл за «Кавальерс» и стал чемпионом НБА.

В последней встрече регулярного чемпионата с «Майами» (127:100) Мозгов провел на площадке 16 минут, набрал пять очков, сделал два подбора и совершил две потери

— Если честно, я скучаю по тому городу. Там всё было особенным, — рассказал Мозгов в интервью 60smol.
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