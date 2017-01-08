Корвер официально стал игроком «Кливленд Кавальерс»

В обмен на Корвера в «Атланту» отправились лёгкий форвард Майк Данливи, разыгрывающий Мо Уильямс, а также был отдан защищённый пик первого раунда драфта 2019 года.



В текущем сезоне 35-летний Корвер набирает по 9,5 очка и совершает по 2,8 подбора за 28 минут в среднем за игру.



Напомним, Корвер должен заменить выбывшего из строя Джей Ар Смита.