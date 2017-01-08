Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28355668/
8 января 2017, 11:21 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Корвер официально стал игроком «Кливленд Кавальерс»

Генеральный менеджер «Кливленд Кавальерс» Дэвид Гриффин подтвердил приобретение защитника Кайла Корвера у «Аталанты Хоукс», сообщает официальный сайт «Кавальерс».

В обмен на Корвера в «Атланту» отправились лёгкий форвард Майк Данливи, разыгрывающий Мо Уильямс, а также был отдан защищённый пик первого раунда драфта 2019 года.

В текущем сезоне 35-летний Корвер набирает по 9,5 очка и совершает по 2,8 подбора за 28 минут в среднем за игру.

Напомним, Корвер должен заменить выбывшего из строя Джей Ар Смита.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена