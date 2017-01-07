Центровой «Лейкерс» Мозгов поучаствовал в разгроме «Майами»
МОСКВА, 7 янв —
Р-Спорт. Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов принял участие в разгромной победе над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Встреча, прошедшая в пятницу в
Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» на выезде переиграл «Бруклин Нетс» российского бизнесмена Михаила Прохорова со счетом 116:108 (24:20, 26:19, 36:29, 30:40). У победителей 36 очков набрал Леброн Джеймс, на четыре балла меньше на счету у Кайри Ирвинга, а Кевин Лав оформил
Финалист прошлого сезона и лидер Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз», ведя с преимуществом в 24 очка в середине третьей четверти, в родных стенах в овертайме проиграл «Мемфис Гризлис» со счетом 119:128 (34:27, 33:28, 31:24, 13:32, 8:17). В составе победителей по
Результаты других матчей дня:
«Вашингтон Уизардс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 112:105 (32:29, 24:19, 24:37, 32:20),
«Орландо Мэджик» — «Хьюстон Рокетс» — 93:100 (22:19, 30:25, 23:35, 18:21),
«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерз» — 110:106 (25:23, 26:39, 27:18, 32:26),
«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 111:116 (33:32, 32:21, 31:30, 15:33),
«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 98:106 (29:19, 12:34, 32:22, 25:31).
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