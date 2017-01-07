Центровой «Лейкерс» Мозгов поучаствовал в разгроме «Майами»

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Встреча, прошедшая в пятницу в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 127:100 (32:23, 26:33, 32:23, 37:21) в пользу хозяев. Самым результативным в составе победителей стал Лу Уильямс, набравший 24 очка, а Мозгов записал на свое счет 5 очков и 2 подбора. Также в составе «Лейкерс» по дабл-даблу оформили Луол Денг (19 очков + 14 подборов) и Тарик Блэк (10 очков + 11 подборов). У гостей лучшим по результативности был Уилли Рид, на счету которого 22 очка и 12 подборов.

Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» на выезде переиграл «Бруклин Нетс» российского бизнесмена Михаила Прохорова со счетом 116:108 (24:20, 26:19, 36:29, 30:40). У победителей 36 очков набрал Леброн Джеймс, на четыре балла меньше на счету у Кайри Ирвинга, а Кевин Лав оформил дабл-дабл (17 очков + 13 подборов). В составе «Нетс» 23 очка набрал Боян Богданович, а Тревор Букер (13 очков + 12 подборов) и Айзея Уайтхед (10 очков + 10 подборов) сделали по дабл-даблу.

Финалист прошлого сезона и лидер Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз», ведя с преимуществом в 24 очка в середине третьей четверти, в родных стенах в овертайме проиграл «Мемфис Гризлис» со счетом 119:128 (34:27, 33:28, 31:24, 13:32, 8:17). В составе победителей по дабл-даблу сделали Майк Конли (27 очков + 12 передач) и Зак Рэндольф (27 очков + 11 подборов). Стефен Карри принес «Уорриорз» 40 очков.

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон Уизардс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 112:105 (32:29, 24:19, 24:37, 32:20),

«Орландо Мэджик» — «Хьюстон Рокетс» — 93:100 (22:19, 30:25, 23:35, 18:21),

«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерз» — 110:106 (25:23, 26:39, 27:18, 32:26),

«Милуоки Бакс» — «Нью-Йорк Никс» — 111:116 (33:32, 32:21, 31:30, 15:33),

«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 98:106 (29:19, 12:34, 32:22, 25:31).