«Голден Стэйт» проиграл «Мемфису», выигрывая по ходу встречи 24 очка

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По ходу матча хозяева вели с преимуществом в 24 очка. «Голден Стэйт» стали первой командой в нынешнем сезоне, которая упустила победу, имея во время игры преимущество более 21 очка. Кроме того, прервалась серия команды из четырех побед.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, в его активе 40 очков. У «Мемфиса» больше всех очков набрали разыгрывающий Майк Конли и форвард Зак Рэндольф — по 27.

В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» продолжает лидировать, «Мемфис» занимает шестое место.

В следующем матче «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Сакраменто». «Мемфис» на своей площадке примет «Юту». Обе встречи пройдут 9 января.