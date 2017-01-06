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6 января 2017, 13:23 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Зубодробительные данки Мозгова, Макколлума, Нене и Росса — в топ-10 дня в НБА

Официальный канал НБА на сервисе Youtube представил ролик, посвящённый лучшим моментам матчей минувшего игрового дня.

В их число вошли зубодробительные данки центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофея Мозгова, атакующего защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джея Макколлума, центрового «Хьюстон Рокетс» Нене Илариу и атакующего защитника «Торонто Рэпторс» Терренса Росса.
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