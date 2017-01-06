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6 января 2017, 12:03 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Лейкерс» проиграли «Портленду» в матче НБА, Мозгов набрал семь очков

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

<em>МОСКВА 6 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Лос-Анджелес <span class=error>Лейкерс</span> проиграл <span class=error>Портленд</span> <span class=error>Трэйл</span> <span class=error>Блэйзерс</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Портленде, завершилась со счетом 118:109 (29:24, 24:38, 31:22, 34:25) в пользу хозяев. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов за 11 минут набрал 7 очков и сделал 5 подборов. Его одноклубник Д’Анджело Расселл отметился 22 баллами. В составе победителей дабл-дабл сделал Дэмиан Лиллард — 21 очко, 10 передач и 5 подборов, Си Джей Макколлум набрал 27 баллов.

В следующем матче «Лейкерс» в пятницу примут «Майами», днем позже «Портленд» сыграет дома с «Детройтом».
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