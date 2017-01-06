«Лейкерс» проиграли «Портленду» в матче НБА, Мозгов набрал семь очков
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
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Встреча, прошедшая в четверг в Портленде, завершилась со счетом 118:109 (29:24, 24:38, 31:22, 34:25) в пользу хозяев. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов за 11 минут набрал 7 очков и сделал 5 подборов. Его одноклубник Д’Анджело Расселл отметился 22 баллами. В составе победителей
В следующем матче «Лейкерс» в пятницу примут «Майами», днем позже «Портленд» сыграет дома с «Детройтом».
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