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6 января 2017, 11:59 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Оклахома-Сити», несмотря на 49 очков Уэстбрука, проиграла «Хьюстону» в матче НБА

МОСКВА, 6 янв — Р-Спорт. «Оклахома-Сити Тандер» проиграла «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в четверг в Хьюстоне, завершилась со счетом 118:116 (33:38, 34:18, 30:27, 21:33) в пользу хозяев. В составе «Рокетс» 26 очками, 12 передачами и 8 подборами отметился Джеймс Харден. У «Тандер» 49 очков, 8 подборов и 5 передач записал на свой счет Расселл Уэстбрук. Его одноклубник Энес Кантер сделал дабл-дабл — 15 баллов и 13 подборов.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Индиана» — «Бруклин» — 121:109,

«Детройт» — «Шарлотт» — 115:114,

«Торонто» — «Юта» — 101:93,

«Нью-Орлеан» — «Атланта» — 94:99,

«Даллас» — «Финикс» — 95:102,

«Денвер» — «Сан-Антонио» — 99:127.
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