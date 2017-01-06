«Оклахома-Сити», несмотря на 49 очков Уэстбрука, проиграла «Хьюстону» в матче НБА
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. «Оклахома-Сити Тандер» проиграла «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в четверг в Хьюстоне, завершилась со счетом 118:116 (33:38, 34:18, 30:27, 21:33) в пользу хозяев. В составе «Рокетс» 26 очками, 12 передачами и 8 подборами отметился Джеймс Харден. У «Тандер» 49 очков, 8 подборов и 5 передач записал на свой счет Расселл Уэстбрук. Его одноклубник Энес Кантер сделал
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Индиана» — «Бруклин» — 121:109,
«Детройт» — «Шарлотт» — 115:114,
«Торонто» — «Юта» — 101:93,
«Нью-Орлеан» — «Атланта» — 94:99,
«Даллас» — «Финикс» — 95:102,
«Денвер» — «Сан-Антонио» — 99:127.
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