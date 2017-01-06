Грузин Заза Пачулия идет вторым на Западе в голосовании болельщиков на Матч звезд НБА
МОСКВА, 6 янв —
Р-Спорт. Грузинский центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия занимает второе место среди «больших» в голосовании болельщиков за право принять участие в Матче звезд НБА, сообщается на официальном сайте лиги.
Спустя неделю после старта голосования болельщиков, по итогам которого будут определены стартовые пятерки команд, Пачулия с более чем 439 тысячами голосов занимает второе место среди «больших» игроков на Западе, уступая только партнеру по «Уорриорз» Кевину Дюрэнту (более 541 тысячи). На попадание в число трех стартовых игроков передней линии команды Западной конференции также претендуют Кавай Ленард (341), Энтони Дэвис (318), Дрэймонд Грин (236) и Демаркус Казинс (202).
В прошлом сезоне грузинские фанаты устроили акцию в поддержку участия Пачулии в Матче звезд, но в итоге Пачулии не хватило около 15 тысяч голосов, чтобы вытеснить из стартовой пятерки команды Западной конференции форварда «Сан-Антонио Сперс» Кавая Ленарда.
Лидерами голосования среди защитников на Западе являются Стефен Карри (523), Джеймс Харден (519), Рассел Уэстбрук (501), Клэй Томпсон (293) и Крис Пол (173).
Среди игроков передней линии Восточной конференции особой популярностью у фанатов пользуются Леброн Джеймс (595), Яннис Адетокунбо (500), Кевин Лав (250), Джоэл Эмбиид (221), Кармело Энтони (189) и Джимми Батлер (189). Среди защитников лидируют Кайри Ирвинг (543), Дуэйн Уэйд (278), Демар Дерозан (253), Айзея Томас (193), Деррик Роуз (129) и Кайл Лоури (128).
В этом году впервые стартовые пятерки будут выбирать не только болельщики, но также действующие игроки и представители СМИ, голосование среди которых пройдет на следующей неделе. Первый этап голосования завершится 16 января, а 19 января стартовые составы команд будут обнародованы. Остальные участники Матча звезд будут определены голосованием тренеров клубов НБА и названы 26 января. Матч звезд НБА пройдет 19 февраля в
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