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5 января 2017, 17:30 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Клуб НБА «Атланта» выведет из обращения номер бывшего игрока команды Маравича

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта» выведет из обращения номер бывшего защитника команды Пита Маравича. Об этом сообщает издание The Atlanta Journal-Constitution.

Маравич выступал за «Атланту» под номером 44. Он станет пятым игроком в истории команды, чей номер выведут из обращения. До него такой же чести удостаивались Боб Петтит (номер 9), Лу Хадсон (23), Доминик Уилкинс (21) и Дикембе Мутомбо (55).

Маравич играл за «Атланту» с 1970 по 1974 год. Также он выступал за «Нью-Орлеан Джаз», позже команда переехала в Юту, и «Бостон». «Юта и «Нью-Орлеан» также вывели его номер из обращения. Игрок скончался в 1988 году в возрасте 40 лет.
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