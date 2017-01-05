Клуб НБА «Атланта» выведет из обращения номер бывшего игрока команды Маравича

Маравич выступал за «Атланту» под номером 44. Он станет пятым игроком в истории команды, чей номер выведут из обращения. До него такой же чести удостаивались Боб Петтит (номер 9), Лу Хадсон (23), Доминик Уилкинс (21) и Дикембе Мутомбо (55).

Маравич играл за «Атланту» с 1970 по 1974 год. Также он выступал за «Нью-Орлеан Джаз», позже команда переехала в Юту, и «Бостон». «Юта и «Нью-Орлеан» также вывели его номер из обращения. Игрок скончался в 1988 году в возрасте 40 лет.