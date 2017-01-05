«Голден Стэйт» обыграл «Портленд», Карри и Макколлум набрали по 35 очков

Хозяева реализовали 36,1% трёхочковых против 46,2% у соперника и проиграли борьбу за подборы 39:44, но набрали из трёхсекундной 48 очков против 38 у гостей.



Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри и атакующий защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, записавшие в актив по 35 очков.

