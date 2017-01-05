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5 января 2017, 13:19 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Голден Стэйт» обыграл «Портленд», Карри и Макколлум набрали по 35 очков

«Голден Стэйт Уорриорз» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 125:117 в заключительном матче очередного игрового дня НБА.

Хозяева реализовали 36,1% трёхочковых против 46,2% у соперника и проиграли борьбу за подборы 39:44, но набрали из трёхсекундной 48 очков против 38 у гостей.

Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри и атакующий защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, записавшие в актив по 35 очков.
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