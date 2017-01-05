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5 января 2017, 13:18 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Клипперс» победили «Мемфис», Риверс набрал 28 очков

«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке победил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 115:106 в очередном матче регулярного чемпионата НБА.

Ещё за три минуты до конца преимущество хозяев составляло всего «+1», но финальный отрезок они выиграли 18:10. «Клипперс» реализовали 50,7% бросков с игры против 43,2% у соперника.

Самым результативным игроком встречи с 28 очками стал защитник победителей Остин Риверс. У «Мемфиса» отличился центровой Марк Газоль, набравший 23 очка.
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