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5 января 2017, 13:13 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Майами» прервал серию из шести поражений, обыграв «Сакраменто»

«Майами Хит» обыграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча прошла в «Голден Уан-центре» в Сакраменто и закончилась со счётом 107:102 в пользу гостей.

Самым результативным у победителей стал Тайлер Джонсон — на его счету 23 очка. Ещё 19 набрал Горан Драгич. У «Сакраменто» сразу 7 игроков преодолели отметку в 10 набранных очков. Самыми результативными стали трое баскетболистов, набравшие по 15 очков, — Тай Лоусон, Аррон Аффлало и Гарретт Темпл.

Благодаря этой победе «Майами» прервал серию из шести поражений.
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