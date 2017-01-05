«Майами» прервал серию из шести поражений, обыграв «Сакраменто»

Встреча прошла в «Голден Уан-центре» в Сакраменто и закончилась со счётом 107:102 в пользу гостей.



Самым результативным у победителей стал Тайлер Джонсон — на его счету 23 очка. Ещё 19 набрал Горан Драгич. У «Сакраменто» сразу 7 игроков преодолели отметку в 10 набранных очков. Самыми результативными стали трое баскетболистов, набравшие по 15 очков, — Тай Лоусон, Аррон Аффлало и Гарретт Темпл.



Благодаря этой победе «Майами» прервал серию из шести поражений.