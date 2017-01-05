Форвард «Майами» Уинслоу, скорее всего, пропустит остаток сезона после операции
Форвард «Майами Хит» Джастис Уинслоу перенесет операцию на правом плече и с большой долей вероятности пропустит остаток сезона, сообщается на официальном сайте команды Национальной баскетбольной ассоциации.
Уинслоу получил травму на прошлой неделе в матче с «Бостоном», столкнувшись с центровым Элом Хорфордом. В четверг 20-летнему форварду предстоит перенести операцию.
В текущем сезоне Уинслоу провел 18 игр в составе «Хит», в которых в среднем набирал 10,9 очка и делал 5,2 подбора.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter