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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28338420/
5 января 2017, 13:01 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Форвард «Майами» Уинслоу, скорее всего, пропустит остаток сезона после операции

Форвард «Майами Хит» Джастис Уинслоу перенесет операцию на правом плече и с большой долей вероятности пропустит остаток сезона, сообщается на официальном сайте команды Национальной баскетбольной ассоциации.

Уинслоу получил травму на прошлой неделе в матче с «Бостоном», столкнувшись с центровым Элом Хорфордом. В четверг 20-летнему форварду предстоит перенести операцию.

В текущем сезоне Уинслоу провел 18 игр в составе «Хит», в которых в среднем набирал 10,9 очка и делал 5,2 подбора.
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