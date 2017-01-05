Форвард «Майами» Уинслоу, скорее всего, пропустит остаток сезона после операции

Уинслоу получил травму на прошлой неделе в матче с «Бостоном», столкнувшись с центровым Элом Хорфордом. В четверг 20-летнему форварду предстоит перенести операцию.

В текущем сезоне Уинслоу провел 18 игр в составе «Хит», в которых в среднем набирал 10,9 очка и делал 5,2 подбора.