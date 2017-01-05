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5 января 2017, 12:44 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

31 очко Джеймса не спасло «Кливленд» от проигрыша «Чикаго»

«Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Кливленд Кавальерс».

Встреча прошла на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и закончилась со счётом 106:94 в пользу гостей. «Кавальерс» очень уверенно начали встречу, поведя 15:2, однако уже к большому перерыву впереди были «быки» — 52:46. Во второй половине гости закрепили свой успех.

Самым результативным у победителей стал Джимми Батлер — 20 очков. Тадж Гибсон набрал 18 очков. У проигравших 31 очко в активе Леброна Джеймса.
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