31 очко Джеймса не спасло «Кливленд» от проигрыша «Чикаго»

Встреча прошла на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и закончилась со счётом 106:94 в пользу гостей. «Кавальерс» очень уверенно начали встречу, поведя 15:2, однако уже к большому перерыву впереди были «быки» — 52:46. Во второй половине гости закрепили свой успех.



Самым результативным у победителей стал Джимми Батлер — 20 очков. Тадж Гибсон набрал 18 очков. У проигравших 31 очко в активе Леброна Джеймса.