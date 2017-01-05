Баззер-битер Адетокунбо позволил «Милуоки» вырвать победу у «Нью-Йорка»
«Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА принимал на своей площадке «Милуоки Бакс».
Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась со счётом 105:104 в пользу гостей.
По ходу третьей четверти «Никс» вели с разницей в 16 очков, но этого оказалось недостаточно для итогового успеха. Победу «Бакс» принёс
Для «Никс» это поражение стало шестым кряду.
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