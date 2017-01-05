Баззер-битер Адетокунбо позволил «Милуоки» вырвать победу у «Нью-Йорка»

Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась со счётом 105:104 в пользу гостей.



По ходу третьей четверти «Никс» вели с разницей в 16 очков, но этого оказалось недостаточно для итогового успеха. Победу «Бакс» принёс баззер-битер Янниса Адетокунбо, который в итоге стал самым результативным в своей команде — на его счету 27 очков и 13 подборов. Ещё 18 очков набрал Грег Монро. У «Нью-Йорка» 30 очков и 11 подборов на счету Кармело Энтони, по 15 очков набрали Деррик Роуз и Миндаугас Кузминскас.



Для «Никс» это поражение стало шестым кряду.