Баскетболист «Лейкерс» Мозгов считает, что ему надо играть жестче

«Мне надо прибавить, стать жестче, начать бить всех вокруг, — сказал 30-летний центровой. — Не в том смысле, чтобы начать “убивать”, просто надо быть сильнее».

Чемпион НБА в составе «Кливленда» Мозгов выступает за «Лейкерс» с 2016 года, он провел за клуб 37 матчей в текущем сезоне, в которых набирал в среднем по 8,1 очка за матч и делал по 4,9 подбора.