Баскетболист «Лейкерс» Мозгов считает, что ему надо играть жестче
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов должен действовать жестче, чтобы помогать команде. Слова баскетболиста приводит портал Оcregister.
«Мне надо прибавить, стать жестче, начать бить всех вокруг, — сказал 30-летний центровой. — Не в том смысле, чтобы начать “убивать”, просто надо быть сильнее».
Чемпион НБА в составе «Кливленда» Мозгов выступает за «Лейкерс» с 2016 года, он провел за клуб 37 матчей в текущем сезоне, в которых набирал в среднем по 8,1 очка за матч и делал по 4,9 подбора.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter