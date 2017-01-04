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4 января 2017, 21:45 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Баскетболист «Лейкерс» Мозгов считает, что ему надо играть жестче

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов должен действовать жестче, чтобы помогать команде. Слова баскетболиста приводит портал Оcregister.

«Мне надо прибавить, стать жестче, начать бить всех вокруг, — сказал 30-летний центровой. — Не в том смысле, чтобы начать “убивать”, просто надо быть сильнее».

Чемпион НБА в составе «Кливленда» Мозгов выступает за «Лейкерс» с 2016 года, он провел за клуб 37 матчей в текущем сезоне, в которых набирал в среднем по 8,1 очка за матч и делал по 4,9 подбора.
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