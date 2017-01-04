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4 января 2017, 21:17 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Литовский форвард Донатас Мотеюнас официально стал игроком клуба НБА «Нью-Орлеан»

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт. Литовский форвард Донатас Мотеюнас подписал контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщается на официальном сайте клуба НБА.

Детали соглашения с 26-летним баскетболистом не разглашаются, но ранее американские СМИ сообщали, что Мотеюнасу предложен годичный контракт с оплатой на уровне ветеранского минимума.

Мотеюнас прошлый сезон провел в составе «Хьюстон Рокетс», но из-за проблем со здоровьем принял участие только в 37 матчах, набирая в среднем по 6,2 очка и делая 2,9 подбора. В начале декабря техасцы решили сохранить в составе форварда, являвшегося ограниченно свободным агентом, и повторили предложение «Бруклин Нетс» о четырехлетнем контракте на сумму около 35 миллионов долларов плюс бонусы. Но уже 16 декабря литовский форвард стал неограниченно свободным агентом.
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