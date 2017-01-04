Литовский форвард Донатас Мотеюнас официально стал игроком клуба НБА «Нью-Орлеан»
МОСКВА, 4 янв —
Р-Спорт. Литовский форвард Донатас Мотеюнас подписал контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщается на официальном сайте клуба НБА.
Детали соглашения с 26-летним баскетболистом не разглашаются, но ранее американские СМИ сообщали, что Мотеюнасу предложен годичный контракт с оплатой на уровне ветеранского минимума.
Мотеюнас прошлый сезон провел в составе «Хьюстон Рокетс», но
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter