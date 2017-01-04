Обычно вызывающая неподдельный интерес борьба за звание новичка сезона в НБА в этом году вызывает разве что зевоту. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, уверенно захвативший лидерство в начале «регулярки» продолжает доминировать, в декабре конкуренцию ему мог составить разве что его партнёр по команде Дарио Шарич, да защитник «Нью-Орлеана» Бадди Хилд. Остальные первогодки пока не хватают звёзд с неба, тем не менее периодически выдают яркие матчи. Итак, предлагаем вашему вниманию пятёрку лучших новичков декабря.

5. Джамал Маррэй («Денвер»)

8,1 очка, 2,7 подбора, 1,8 передачи за 20,4 минуты в среднем за игру



Признанный новичком ноября в Западной конференции Джамал Маррей из «Денвера» в последнем месяце года несколько сбавил обороты. А начался для него декабрь довольно бодро — в матче с «Филадельфией» он продемонстрировал шикарную игру, набрав 22 очка (8 из 12 бросков с игры). Уже в следующей встрече с «Бруклином» он провёл на площадке больше 33 минут (больше, чем когда-либо), но набрал всего 12 очков, да и в целом смотрелся не слишком убедительно. А дальше и вовсе пошёл по наклонной: его время, как и роль в атаках «Наггетс» всё уменьшалась. Лишь в проигранном поединке с «Далласом» он записал на свой счёт 15 очков, но это всё равно мало что изменило.



При этом основной проблемой защитника остаётся как раз игра в обороне. Тем не менее, не стоит забывать, что Маррею всего 19 лет и нестабильность в его возрасте — штука нередкая. Болельщикам и тренерскому штабу «Денвера» остаётся продолжить доверять молодому таланту и набраться терпения. 4.

Малкольм Брогдон («Милуоки»)

8,4 очка, 2,5 подбора, 3,7 передачи за 23,2 минуты в среднем за игру



Именно так поступил Джейсон Кидд, позволив Малкольму Брогдону медленно, но верно набираться опыта в сильнейшей лиге мира. И это сработало — в декабре атакующий защитник заметно прибавил, подтянув в первую очередь реализацию бросков. В итоге самый результативный матч Брогдона случился именно в декабре — в поединке с «Вашингтоном» он набрал 17 очков. А на исходе месяца и вовсе выдал сумасшедший спектакль в игре с «Чикаго», оформив первый в карьере трипл-дабл — 15 очков, 12 передач и 11 подборов!

3. Дарио Шарич («Филадельфия»)

9,4 очка, 5,9 подбора, 1,7 передачи за 24,1 минуты в среднем за игру



Хорват из «Филадельфии» продолжает входить в игру со скамейки запасных и действует при этом довольно эффективно. В декабре он на пару с Джоэлем Эмбиидом выдал несколько качественных матчей, что, впрочем, кардинальным образом на турнирное положение «Сиксерс» не повлияло. Точность его бросков при этом осталась примерно на уровне ноября, при этом он стал чаще атаковать из-за дуги (впрочем, не слишком удачно). Действия Шарича в обороне продолжают вызывать вопросы, но от поединка к поединку он набирается опыта и смотрится всё увереннее.



При этом, когда первый номер последнего драфта Бен Симмонс вернётся в строй (правда неизвестно, сколько времени ему потребуется на то, чтобы поймать утраченный ритм), Шарич наверняка потеряет столь необходимые ему игровые минуты.

2. Бадди Хилд («Нью-Орлеан»)

8,9 очка, 2,6 подбора, 1,2 передачи за 19,7 минуты в среднем за игру



Пожалуй, именно защитник «Пеликанс» Бадди Хилд прогрессировал в декабре заметнее остальных новичков. Он не только выкарабкался из ямы, которую угодил в конце ноября, но и получил место в основе «Нью-Орлеана», став гораздо эффективнее в нападении. В победном матче с «Индианой» Бадди Лав («Бадди Любовь» — прозвище Хилда) обновил личный рекорд результативности (21 очко), да и в целом демонстрировал стабильную игру на обоих концах площадки.

В результате именно его признали новичком декабря Западной конференции. 23-летний защитник был результативнее прочих первогодок (10,6 очка), а также выделился по общему числу трёхочковых попыток и проценту их реализации (33 при 47,8% точности).

1. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

19,2 очка, 7,3 подбора, 1,9 передачи за 25,0 минуты в среднем за игру



Равно как и в ноябре, в декабре у «большого» «Филадельфии», по сути, не было конкурентов. Эмбиид, пропустивший аж два сезона из-за тяжёлых травм, всё равно получил какой-никакой опыт работы в команде НБА, что сказалось на степени его адаптации. В итоге теперь он — хоть и формальный новичок, но безоговорочный лидер своей команды.



22-летнего центрового признали новичком декабря Восточной конференции. Он лидировал среди всех первогодок по результативности (19,8 очка), среднему количеству совершенных подборов (6,8) и блок-шотов (2,4). Кроме того, в декабрьской встрече с «Бруклином» Эмбиид обновил личный рекорд результативности, набрав 33 очка и добавив к ним 10 подборов.