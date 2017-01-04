«Финикс» украинца Лэня обыграл «Майами» в матче чемпионата НБА
В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись восемь матчей, в одном из которых «Финикс Санз» украинца Алексея Лэня обыграл «Майами Хит», сообщает официальный сайт лиги.
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Матч завершился со счетом 99:90.
«Финикс» выиграл первую половину матча с весьма скромным преимуществом «+4», а в третьей четверти сумел существенно оторваться от соперника в счете — 27:14. «Майами» предпринял камбек, но больше чем на 8-очковое преимущество так и не наиграл.
Лэнь сделал немалый вклад в успех своей команды, набрав 9 очков, совершив 8 подборов и 3
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