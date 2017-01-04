Мозгов набрал 14 очков и помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 4 янв —
Р-Спорт. Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов помог своему клубу переиграть «Мемфис Гризлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Встреча, прошедшая во вторник в
Результаты других матчей дня:
«Филадельфия» — «Миннесота Тимбервулвз» — 93:91,
«Бостон Селтикс» — «Юта Джаз» — 115:104,
«Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс» — 116:121,
«Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардз» — 113:105,
«Сан-Антонио Сперс» — «Торонтон Рэпторс» — 110:82,
«Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 113:120,
«Финикс Санз» — «Майами Хит» — 99:90.
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