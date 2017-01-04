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4 января 2017, 12:13 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Мозгов набрал 14 очков и помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт. Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов помог своему клубу переиграть «Мемфис Гризлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Российский центровой Лос-Анджелес <span class=error>Лейкерс</span> Тимофей Мозгов помог своему клубу переиграть Мемфис <span class=error>Гризлис</span> в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (<span class=error>НБА</span>). Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 116:102 (22:20, 35:28, 34:29, 25:25) в пользу хозяев. Мозгов набрал в матче 14 очков, а также сделал 5 подборов. 20 очков на свой счет записал Ник Янг, а Джулиус Рэндл сделал трипл-дабл (19 очков + 14 подборов + 11 передач). У гостей лучшим на площадке был Марк Газоль, набравший 22 очка.

Результаты других матчей дня:

«Филадельфия» — «Миннесота Тимбервулвз» — 93:91,

«Бостон Селтикс» — «Юта Джаз» — 115:104,

«Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс» — 116:121,

«Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардз» — 113:105,

«Сан-Антонио Сперс» — «Торонтон Рэпторс» — 110:82,

«Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 113:120,

«Финикс Санз» — «Майами Хит» — 99:90.
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