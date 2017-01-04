Мозгов набрал 14 очков и помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис» в матче чемпионата НБА

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Встреча, прошедшая во вторник в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 116:102 (22:20, 35:28, 34:29, 25:25) в пользу хозяев. Мозгов набрал в матче 14 очков, а также сделал 5 подборов. 20 очков на свой счет записал Ник Янг, а Джулиус Рэндл сделал трипл-дабл (19 очков + 14 подборов + 11 передач). У гостей лучшим на площадке был Марк Газоль, набравший 22 очка.

Результаты других матчей дня:

«Филадельфия» — «Миннесота Тимбервулвз» — 93:91,

«Бостон Селтикс» — «Юта Джаз» — 115:104,

«Детройт Пистонс» — «Индиана Пэйсерс» — 116:121,

«Даллас Маверикс» — «Вашингтон Уизардз» — 113:105,

«Сан-Антонио Сперс» — «Торонтон Рэпторс» — 110:82,

«Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 113:120,

«Финикс Санз» — «Майами Хит» — 99:90.