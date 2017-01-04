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4 января 2017, 12:17 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Данк Харрисона Барнса и победный бросок Ковингтона — в топ-10 дня в НБА

Официальный канал НБА на сервисе YouТube представил ролик, посвящённый самым ярким эпизодам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

Официальный канал <span class=error>НБА</span> на сервисе YouТube представил ролик посвящённый самым ярким эпизодам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Увеличить
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Среди них оказались эффектные данки Зака Лавина, Джулиуса Рэндла, Брэдли Била и Харрисона Барнса, а также точные броски на последних секундах заключительной четверти от Рики Рубио и Роберта Ковингтона.
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