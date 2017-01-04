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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28332303/
4 января 2017, 12:44 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Харден и Уолл признаны лучшими игроками декабря в НБА

НБА назвала имена лучших игроков прошедшего месяца.

В Западной конференции лучшим признали защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Лидеру техасского клуба в декабре удалось оформить пять трипл-даблов. В минувшем месяце Харден собирал коллекцию из 28,3 очка, 12,0 передачи и 9,1 подбора в среднем за игру.

На Востоке лучшим стал разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл. Его клуб в декабре добился 10 побед, а средняя статистика защитника выглядела следующим образом: 24,5 очка, 10,7 передачи и 2,7 перехвата за матч.
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