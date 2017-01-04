Харден и Уолл признаны лучшими игроками декабря в НБА

В Западной конференции лучшим признали защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Лидеру техасского клуба в декабре удалось оформить пять трипл-даблов. В минувшем месяце Харден собирал коллекцию из 28,3 очка, 12,0 передачи и 9,1 подбора в среднем за игру.



На Востоке лучшим стал разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл. Его клуб в декабре добился 10 побед, а средняя статистика защитника выглядела следующим образом: 24,5 очка, 10,7 передачи и 2,7 перехвата за матч.