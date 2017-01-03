НБА: «Финикс» украинца Лэня проиграл «Лос-Анджелес Клипперс»

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В Национальной баскетбольной ассоциации в ночь на вторник состоялись восемь матчей, в одном из которых команда украинца Алексея Лэня «Финикс Санс» проиграла «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает официальный сайт лиги.

Лэнь набрал 10 очков и совершил 7 подборов, но это никак не помогло «солнечным» справиться с натиском соперника. «Клиперс» выиграл три из четырех четвертей с общей разницей «+13» — 27:26, 37:32, 25:18 — позволив сопернику выиграть с минимальным преимуществом лишь заключительную четвертую 12-минутку, 20:22.

Кливленд — Новый Орлеан 90:82 (15:22, 29:21, 23:26, 23:13).

К: Джеймс (26 + 7 подборов + 6 передач), Фрай (14), Фелдер (12), Джефферсон (12 + 12 подборов), Лав (12 + 11 подборов), Томпсон (2 + 9 подборов).

НО: Хилд (20), Дэвис (20 + 17 подборов), Холидэй (11 + 13 передач), Хилл (6), Каннингем (6).

Милуоки — Оклахома Сити 98:94 (22:30, 28:26, 29:16, 19:22).

М: Адетокумбо (26 + 10 подборов), Паркер (19), Монро (15 + 7 подборов), Брогдон (12), Хенсон (12).

О: Уэстбрук (30 + 7 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Адамс (20 + 8 подборов + 3 блок-шота), Оладипо (18), Кристон (11), Абринес (6).

Бруклин — Юта 89:101 (26:24, 26:26, 18:20, 19:31).

Б: Букер (17 + 15 подборов), Лопез (14), Уайтхэд (12), Холлис-Джефферсон (11), Килпатрик (8).

Ю: Хэйворд (30), Мак (15), Худ (15), Гобер (15 + 16 подборов), Джонсон (7), Диао (6), Инглс (5 + 9 подборов).

Нью-Йорк — Орландо 103:115 (32:33, 27:34, 21:25, 23:23).

НЙ: Энтони (19 + 7 подборов), Роуз (18), Ли (14), Дженнингс (12), Томас (10), Кузминскас (9), Ноа (8 + 10 подборов).

О: Микс (23), Гордон (22 + 6 передач), Ибака (22), Вучевич (14 + 13 подборов), Пэйтон (13 + 14 передач), Грин (10).

Чикаго — Шарлотт 118:111 (25:23, 33:34, 24:28, 36:26).

Ч: Батлер (52 + 12 подборов + 6 передач), Миротич (12), Макдермотт (11), Картер-Уильямс (10 + 9 подборов), Грант (9 + 6 передач), Валентайн (9), Гибсон (6 + 7 подборов).

Ш: Уокер (34 + 11 подборов), Батюм (19), Лэмб (15), Хоуз (10), Уильямс (9).

Хьюстон — Вашингтон 101:91 (14:29, 27:24, 37:17, 23:21).

Х: Гордон (31), Харден (23 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Харрелл (14 + 9 подборов), Ариза (10), Нене (9), Андерсон (8).

В: Бил (27), Уолл (18 + 12 передач + 5 потерь), Гортат (13 + 14 подборов), Моррис (12 + 8 подборов), Портер (8).

Лос-Анджелес Клипперс — Финикс 109:98 (27:26, 37:32, 25:18, 20:22).

ЛАК: Редик (22), Кроуфорд (18 + 7 подборов), Фелтон (16), Мба, а Муте (13), Басс (10), Риверс (9), Джордан (9 + 20 подборов), Спейтс (9).

Ф: Уоррен (24 + 8 подборов), Бледсо (22 + 8 подборов + 9 передач), Букер (13), Чендлер (12), Лэнь (10 + 7 подборов), Такер (6 + 12 подборов).

Голден Стэйт — Денвер 127:119 (35:33, 33:31, 26:21, 33:34).

Г: Томпсон (25), Карри (22), Дюрант (21), Грин (15 + 10 подборов + 13 передач + 5 потерь), Кларк (12), Пачулия (11 + 9 подборов), МакГи (9).

Д: Чендлер (21), Йокич (21 + 13 подборов), Галлинари (19 + 8 подборов), Нуркич (15), Бартон (14 + 7 подборов), Харрис (11).