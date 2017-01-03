Лав похудел на 5 кг из-за пищевого отравления
Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю сообщил, что форвард команды Кевин Лав за два дня похудел на 5 кг
из-за пищевого отравления.
По словам Лю, причиной отравления стала рыба сибас, которую Лав съел в канун Нового года.
Отметим, что форвард принял участие в минувшем поединке с «Нью-Орлеан Пеликанс» (90:82). Кевин провёл на паркете 24 минуты, собрав коллекцию из 12 очков, 11 подборов, 3 результативных передач и 1 перехвата.
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