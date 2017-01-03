«Голден Стэйт Уорриорз» переиграл дома «Денвер Наггетс» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете переиграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в понедельник в Окленде, завершилась победой хозяев со счетом 127:119 (35:33, 33:31, 26:21, 33:34). В составе победителей
В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» на своем паркете переиграли «Финикс Санз» со счетом 109:98 (27:26, 37:32, 25:18, 20:22).
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