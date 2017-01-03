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3 января 2017, 11:15 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Голден Стэйт Уорриорз» переиграл дома «Денвер Наггетс» в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете переиграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в понедельник в Окленде, завершилась победой хозяев со счетом 127:119 (35:33, 33:31, 26:21, 33:34). В составе победителей трипл-даблом отметился Дрэймонд Грин, набравший 15 очков, а также сделавший 10 подборов и 13 результативных передач. Самым результативным среди «воинов» был Клэй Томпсон, набравший 25 очков. У гостей лучшим на паркете был Никола Йокич, оформивший дабл-дабл (21 очко + 13 подборов).

В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» на своем паркете переиграли «Финикс Санз» со счетом 109:98 (27:26, 37:32, 25:18, 20:22).
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