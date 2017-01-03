Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Вашингтон» в матче чемпионата НБА

Встреча, прошедшая в понедельник в Хьюстоне, завершилась победой хозяев со счетом 101:91 (14:29, 27:24, 37:17, 23:21). Харден набрал в матче 23 очка, а также сделал 10 подборов и отдал 10 результативных передач. Самым результативным в составе победителей в этот вечер стал Эрик Гордон, набравший 31 очко. У гостей самым результативным в составе был Брэдли Бил (27 очков), а Марчин Гортат (13 очков + 14 подборов) и Джон Уолл (18 очков + 12 передач) оформили по дабл-даблу.

В другом матче дня «Чикаго Буллз» переиграл дома «Шарлотт Хорнетс» со счетом 118:111 (25:23, 33:34, 24:28, 36:26), а лучшим игроком встречи стал Джимми Батлер, который набрал 52 очка и сделал 12 подборов.

Результаты других матчей:

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 90:82,

«Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 98:94,

«Бруклин Нетс» — «Юта Джаз» — 89:101,

«Нью-Йорк Никс» — «Орландо Мэджик» — 103:115.