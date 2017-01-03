Харден из «Хьюстона» и Уолл из «Вашингтона» признаны лучшими игроками недели в НБА

Харден на минувшей неделе помог «Хьюстону» одержать четыре победы в последних четырех играх. В матче против «Нью-Йорк Никс» (129:122) Харден сделал трипл-дабл из 53 очков, 16 подборов и 17 передач. В среднем за игру на счету разыгрывающего «Рокетс» 37,3 очка, 12,5 передачи и 9,8 подбора.

Лучшим игроком недели в Восточной конференции стал Джон Уолл, который помог «Вашингтону» одержать три победы, набирая в среднем по 24,3 очка, делая 13 передач и 2,7 перехвата.