Харден из «Хьюстона» и Уолл из «Вашингтона» признаны лучшими игроками недели в НБА
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и его коллега по амплуа из «Вашингтон Уизардз» Джон Уолл признаны игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на официальном сайте НБА.
Харден на минувшей неделе помог «Хьюстону» одержать четыре победы в последних четырех играх. В матче против «Нью-Йорк Никс» (129:122) Харден сделал
Лучшим игроком недели в Восточной конференции стал Джон Уолл, который помог «Вашингтону» одержать три победы, набирая в среднем по 24,3 очка, делая 13 передач и 2,7 перехвата.
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